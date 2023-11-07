Robbie Williams'tan çarpıcı açıklama: Günde 90 kalori ile hayatta kaldım! Bilinmeyenlerini belgeselinde anlattı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:48

Güncelleme: 07.11.2023 - 12:07

İngiliz şarkıcı Robbie Williams kariyerinin dönüm noktalarını anlatan dört bölümlük bir belgesel ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Belgeselde yaşadıklarını hatırlayan Williams, o günlere dair açıklamalarda bulundu.

"CİNSEL İSTEĞİM AZALDI"

49 yaşındaki şarkıcı, yıllarca süren partilerin onu "iktidarsız" bıraktığını ve "saç dökülmesiyle" mücadele ettiğini açıkladı. Williams, 'Doğal ve güzel şeylerin hepsini tükettim. Andropoza girdim.' dedi.

Williams şöyle devam etti: 'Kızım bana 'Babam tembel' diyor. 'Tembel' terimini sevmiyorum çünkü gençken böyle tanımlanıyordum. Gerçek şu ki, doksanlarda ve 2000'li yıllarda kendime yaptıklarımdan dolayı artık bitkin durumdayım.'

Robbie daha önce libido eksikliğini, depresyonunu kötüleştiren testosteron enjeksiyonlarından kurtulmasına bağlamıştı.

"90 KALORİYLE HAYATTA KALIYORDUM"

Belgeselin başka bir yerinde de Williams, yeme bozukluğuyla mücadelesini ilk kez anlattı.Williams, günde sadece bir muz yiyerek 90 kaloriyle hayatta kaldığı, hayatındaki endişe verici dönemi paylaştı.

O dönem hakkında Sun’a konuşan şarkıcı, “Tüm hayatım boyunca benimle birlikte olan kapsamlı bir yeme bozukluğu vardı, bu tüm bozuklukların bir karışımı. “Bende ‘bigoreksiya’ vardı; bu da kaslarınızın ve bedeninizin olmadığını ve anoreksiyanın olduğunu düşünmekti. Ya kısıtlayıcıydım ya da aşırı yemek yiyordum. Hiçbir zaman doğru miktarda yemedim. Bir yeme bozukluğum var ama hangisinin benimki olduğundan emin değilim.” şeklinde konuştu.

ROBBİE WİLLİAMS BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Netflix'in resmi sosyal medya hesabından, "Gerçek bir yıldız. Ve bilinmeyenleri. Robbie Williams 8 Kasım'da sadece Netflix'te." notuyla paylaşılan Robbie Williams'ın belgeselinin fragmanı beğeni topladı.