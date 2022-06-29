Robert De Niro: 'Atatürk'ü oynamak isterdim'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 08:00

Ortak olduğu restoranın tanıtımı için İstanbul’a gelen ünlü yıldız Robert De Niro, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Olkan Özyurt'a konuştu.

"Nasıl bilirsiniz Türk mutfağını, misafirperverliği?" sorusuna ünlü oyuncu, "Türkiye çok güzel bir ülke. Zengin bir kültürü var. Sadece yemek kültürüyle anılamayacak kadar zengin. 20 yıl önce geldiğim zaman salaş yerlerde, sokak aralarında çok lezzetli yemekler yediğimi hatırlıyorum" diye yanıt verdi.

"AKLIMA İLK ATATÜRK GELİYOR"

"Türk dünyasından tarihi bir şahsiyeti oynamak isteseydiniz, kim olurdu?" sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:

"Eminim ki tarihinizde canlandırmaktan çok büyük keyif alacağım birçok tarihi kişilik var. Ama elbette aklıma ilk olarak Atatürk geliyor. Ama şu an için böyle bir durum yok."

“İSTANBUL FİLM YAPMAK İÇİN MUHTEŞEM BİR YER”

Önceki gün düzenlenen basın toplantısında "İstanbul’da bir film yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren ünlü aktör Robert De Niro, şöyle konuşmuştu:

“Şimdilik böyle bir planım yok. Ama tabii İstanbul’da film yapmak eminim müthiş olur diye düşünüyorum. Bunun için önce bir senaryo lazım. Film yapabilmem için bir senaryo lazım o da kolay bir iş değil. Burada bir film yapmayı elbette çok isterim ancak bunun için birinin bana güzel bir senaryo vermesi lazım. Öyle bir şey olursa birlikte çalışmak isteyeceğim bir insan olursa neden olmasın? İstanbul film yapmak için muhteşem bir yer. Kapalıçarşı’yı hatırlıyorum. Muhteşem bir yerdi. Sultanahmet’te gerçekten müthiş."