Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 09.03.2025 - 14:38

Güncelleme: 09.03.2025 - 14:38

Roblox'a erişim engelinin temel nedeni, platformda çocuk istismarına yönelik içerikler ve bazı durumlarda terör propagandası tespit edilmesi olarak açıklandı. Peki, Peki, Roblox açıldı mı? Roblox ne zaman açılacak?

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'deki erişim kısıtlaması devam ediyor. Zaman zaman resmi kaynaklardan çeşitli açıklamalar yapılsa da oyunun açılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını söyledi. Bakanlık yetlilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için çaılması mümkün olacak.” dedi.