Cumhuriyet Gazetesi Logo
Roblox ne zaman açılacak? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı?

Roblox ne zaman açılacak? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı?

24.06.2026 10:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Roblox ne zaman açılacak? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı?

Roblox'un yeniden erişime açıldığı yönündeki iddialar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken kullanıcılar arasında merak konusu haline geldi. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çevrim içi oyun deneyimi sunan ve kullanıcıların kendi oyunlarını geliştirebildiği Roblox platformunun yeniden erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı? İşte ayrıntılar...

Image

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye’de erişim engeli nedeniyle uzun süredir kullanılamayan Roblox platformuyla ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Özellikle 18 Haziran 2026 tarihinde yeniden erişime açıldığı yönündeki iddialar, oyuncular arasında büyük merak uyandırdı. Çocuk güvenliği ve içerik denetimi gerekçeleriyle uygulanan erişim engelinin ardından Roblox’un Türkiye’de tekrar kullanıma açılıp açılmadığı, kullanıcılar tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

ROBLOX NE ZAMAN, NEDEN KAPATILDI?

Popüler oyun platformu Roblox için erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 7 Ağustos 2024 tarihli karar doğrultusunda uygulanmıştı. Bu kararın ardından platforma Türkiye’den erişim kısıtlanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, 1 Ağustos 2024 tarihinde Roblox oyun platformuna erişimin engellenmesi talebiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Savcılık, platforma ait bazı bağlantı adreslerinde çocukların istismarına yönelik içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim kısıtlaması istedi. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği ise aynı gün Roblox’a erişimin engellenmesine karar verdi.

İlgili Konular: #oyun #çevrimiçi #roblox

İlgili Haberler

Aşure günü ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur?
Aşure günü ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Müslümanların oruç ibadetlerini ihya ettiği muharrem ayı bu sene Haziran'da başlayacak. Peki, Aşure günü ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur?
2026'nın en çok konuşulan seyahat trendi: Whycation nedir?
2026'nın en çok konuşulan seyahat trendi: Whycation nedir? 2026'nın yükselen seyahat trendi olarak gösterilen "whycation", tatil planlarını destinasyonlardan çok amaçlar üzerine kuruyor. Artık gezginler "Nereye gitmeliyim?" sorusundan önce "Neden seyahat ediyorum?" sorusuna yanıt arıyor.
Aileyle zaman geçirmenin gizli faydası: Çocuklarla yapılan 45 dakikalık egzersiz beyin performansını artırıyor
Aileyle zaman geçirmenin gizli faydası: Çocuklarla yapılan 45 dakikalık egzersiz beyin performansını artırıyor Yeni bir araştırma, ebeveynler ve çocukların birlikte yaptığı yalnızca 45 dakikalık fiziksel aktivitenin hafıza, dikkat ve bilgi işleme becerilerini geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre ailece yapılan egzersiz, hem fiziksel sağlığı destekliyor hem de beyin fonksiyonları üzerinde kısa sürede olumlu etkiler yaratabiliyor.