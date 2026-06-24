Çevrim içi oyun deneyimi sunan ve kullanıcıların kendi oyunlarını geliştirebildiği Roblox platformunun yeniden erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı? İşte ayrıntılar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye’de erişim engeli nedeniyle uzun süredir kullanılamayan Roblox platformuyla ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Özellikle 18 Haziran 2026 tarihinde yeniden erişime açıldığı yönündeki iddialar, oyuncular arasında büyük merak uyandırdı. Çocuk güvenliği ve içerik denetimi gerekçeleriyle uygulanan erişim engelinin ardından Roblox’un Türkiye’de tekrar kullanıma açılıp açılmadığı, kullanıcılar tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

ROBLOX NE ZAMAN, NEDEN KAPATILDI?

Popüler oyun platformu Roblox için erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 7 Ağustos 2024 tarihli karar doğrultusunda uygulanmıştı. Bu kararın ardından platforma Türkiye’den erişim kısıtlanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, 1 Ağustos 2024 tarihinde Roblox oyun platformuna erişimin engellenmesi talebiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Savcılık, platforma ait bazı bağlantı adreslerinde çocukların istismarına yönelik içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim kısıtlaması istedi. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği ise aynı gün Roblox’a erişimin engellenmesine karar verdi.