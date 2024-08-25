Yayınlanma: 25.08.2024 - 12:38

Güncelleme: 25.08.2024 - 12:38

Adalet Bakanı Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarda Roblox erişim engelinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Peki, Roblox tekrar açıldı mı, ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı?

ROBLOX AÇILACAK MI?

Türkiye'de Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye’de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax’a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. “Hükümet bu platformları Türkiye’ye davet eden, Türkiye’de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya’da Almanya’nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye’de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye’nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz” ifadelerini kullandı.