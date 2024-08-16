Türkiye'de erişim engeline takılan Threads için yeni özellikler
Türkiye'de nisan ayından beri erişime kapalı olan Meta imzalı Threads için yeni özellikler test ediliyor.
Meta'nın X rakibi olarak piyasaya sürülen Threads, 29 Nisan 2024 tarihinde erişime engellendi. Kısa bir süre önce 200 milyon kullanıcıyı geride bırakan platform için yeni özellikler de test aşamasında bulunuyor.
TÜRKİYE'DE KULLANILMAYAN THREADS İÇİN YENİ ÖZELLİKLER TEST EDİLİYOR
Birden fazla paylaşımı taslak olarak kaydetme özelliğini test ediliyor. Burada taslak kaydetmenin 100'e kadar çıkacağı konuşuluyor. Bunun yanında kullanıcılar yakında Threads ana sayfalarını istedikleri gibi özelleştirebilecekler.
Kullanıcılar bunların yanı sıra analitik sayfasıyla hesaplarının durumunu ve paylaştıkları içeriklerin etkileşimlerini takip edebilecek.
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