Röportaj Adam'dan 'Mahsun J' açıklaması: Yeni sezon gelecek mi?

Kamuoyunda "Röportaj Adam" olarak bilinen Mahsun Karaca, "Mahsun J" dizinin final yaptığını açıkladı.

Karaca, X hesabından yaptığı açıklamada, "Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler" ifadelerini kaydetti.

MAHSUN J DİZİSİ

Dijital platform dizisi Mahsun J, absürt komedi kategorisi ile öne çıkıyor. İlk bölümü 2024'de yayımlanan dizi iki sezon ve bir yılbaşı özel bölümünden oluşuyor.

Dizinin başrolünde Mahsun Karaca yer alırken yönetmenliğini ise Ömer Sinir, senaristliğini Öğünç Ersöz üstlenmektedir. Dizi, kuryelik yaparken jigolo olmaya çalışan Mahsun'un ilginç hikâyesini anlatmaktadır.