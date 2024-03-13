Rose Hanbury kimdir? Lady Rose Hanbury kaç yaşında? Rose Hanbury evli mi?

Prens William ile ilişkisi olduğu konuşulan Lady Rose Hanbury'in hayatı ve kim olduğu merak edildi. Peki, Rose Hanbury kimdir? Lady Rose Hanbury kaç yaşında? Rose Hanbury evli mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:01
Rose Hanbury kimdir? Lady Rose Hanbury kaç yaşında? Rose Hanbury evli mi?
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Prens William ile romantik bir ilişkisi olduğu konuşulan ve birçok haber kaynağından iddialar ortaya atılan Lady Rose Hanbury'in kim olduğu merak edildi. Peki, Rose Hanbury kimdir? Lady Rose Hanbury kaç yaşında? Rose Hanbury evli mi?

LADY ROSE HANBURY KİMDİR?

Rose Hanbury, 15 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. Babası Timothy Hanbury bir web sitesi tasarımcısıyken, annesi Emma Hanbury moda tasarımcısıdır. Hanbury'nin genç kız kardeşi Marina, Durham 7. Kontu Edward Lambton'ın üçüncü eşidir.

Hanbury'nin evlilik öncesi kariyeri, Storm Models ajansı tarafından temsil edilen bir moda modeli olarak ve Muhafazakar politikacı Michael Gove için bir araştırmacı olarak çalışmak şeklindeydi.

Hanbury, 24 Haziran 2009'da Chelsea Belediye Sarayı'nda David Cholmondeley, 7. Cholmondeley Markisi ile evlendi. Çiftin üç çocuğu bulunmaktadır: Alexander Hugh George Cholmondeley, Oliver Timothy George Cholmondeley ve Iris Marina Aline Cholmondeley.

Hanbury ve ailesi, Norfolk'taki Houghton Hall'da yaşamaktadır. Hanbury'nin Prens ve Prenses of Wales ile olan dostluğu ve East Anglia Çocuk Yardım Vakfı (EACH) gibi yardım kuruluşlarının himayesi altında olması dikkat çekmektedir.

ROSE HANBURY - PRENS WİLLİAM YASAK AŞKI

Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında gizemli bir karın ameliyatı geçirdikten sonra ortadan kayboldu. Prensesin, durumunun iyi olduğuna yönelik paylaştığı fotoğrafta oynanmalar yapıldığı ortaya çıkınca, Prens William'ın Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve boşanma söylentileri gündeme geldi.


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