RTÜK harekete geçmişti: FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
İlk bölümleriyle sosyal medyada gündem olan, FOX TV'nin yeni yarışması 'Maske Kimsin Sen?' programının bölümleriyle ilgili sürpriz bir değişiklik geldi. Bir kesim tarafından 'satanizm' propagandası yapmakla suçlanan yarışma hakkında RTÜK, inceleme başlatacağını duyurmuştu.
Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması geçtiğimiz hafta sonu yayınlanmaya başlamıştı. Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu
Yarışmada maskelerin çok korkutucu olduğu ve pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istendi. Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alındı.
RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI
Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatacağı duyurulmuştu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.
FOX TV'DEN YENİ HAMLE
Normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek yarışma için FOX TV yönetiminden sürpriz bir hamle geldi.
Yayın akışında değişikliğe giden kanal, yarışmayı önümüzdeki hafta sonu da iki akşam yayınlama kararı aldı. Maske Kimsin Sen? 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.
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