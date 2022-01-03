Eda Ece'den, 'Maske Kimsin Sen' eleştirilerine ilk yanıt

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:33

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Yarışmada maskelerin çok korkutucu olduğu ve pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istendi. Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alındı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatacağı duyurulmuştu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.

EDA ECE'DEN ELEŞTİRİLERE İLK YANIT

Programa ilişkin tartışmalar sürerken; yarışmanın jürilerinden olan ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ece, "Maske Kimsin Sen, tüm dünyada olan bir yarışma formatı. 'Masked Singer'ın yayınlandığı ülkeler ekte. Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır da dahil" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

Programda ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

Yarışmanın yayınlandığı ülkeler arasında, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kamboçya, Brazilya, Şili, Çin, Danımarka, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Litvanya, Meksika, Panama, Filipinler, Romanya, Portekiz, Peru, Rusya, İsveç, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Vietnam yer alıyor.