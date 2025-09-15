RTÜK inceleme başlatmıştı: 'Kızılcık Şerbeti'nden flaş hamle

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunun ilk bölümünde Firaz ile Doğa karakterlerinin yakınlaşmasına gelen şikayetler üzerine RTÜK inceleme başlatmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili "Kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

FRAGMAN HER YERDEN SİLİNDİ

İnceleme kararının ardından Kızılcık Şerbeti dizisi bir karar aldı ve yeni bölüm fragmanını tüm platformlardan kaldırdı.

Söz konusu hamle, senaryonun değiştirileceği şeklinde yorumlandı.