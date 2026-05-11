Ruhi Çenet’ten 'hantavirüs testi pozitif çıktı' iddialarına yanıt

23 ülkeden 150’den fazla yolcunun bulunduğu MV Hondius isimli gemide yaşanan hantavirüs vakaları dünya gündemine oturdu.

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye doğru seyir halinde olan gemide 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Gemide yer alan isimlerden birinin de YouTuber Ruhi Çenet olduğu ortaya çıkmıştı. Belgesel çekimi amacıyla gemide bulunduğunu belirten Çenet, daha önce yaptığı açıklamada yolculuğun 24’üncü gününde gemiden ayrıldığını ifade etmişti.

SON DURUMU AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Çenet, hakkında yayılan iddialara açıklık getirdi. Karantinada olduğunu belirten ünlü YouTuber, “Hakkımda çok fazla yanlış bilgi yayılmaktadır. Hastalık belirtim yoktur. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim” ifadelerini kullandı.