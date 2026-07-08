Oyuncu Ruhsar Gültekin, beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan 62 yaşındaki Gültekin, ikinci kez beyin kanaması geçirip ameliyata alındı. Peki, Ruhsar Gültekin kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Ruhsar Gültekin'in sağlık durumu nasıl?

RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR?

30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ruhsar Gültekin, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Kariyeri boyunca “Ruhsar”, “Çiçek Taksi”, “Yasemince”, “Yeter Anne” gibi birçok dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da rol alan Gültekin, dublaj alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Ünlü oyuncu, son olarak 2022 yılında “Senden Daha Güzel” adlı dizide “Ayşen” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

RUHSAR GÜLTEKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

"Yeter Anne", "Yasemince" gibi yapımlarla tanınan ve son olarak “Senden Daha Güzel” adlı dizide rol alan oyuncu Ruhsar Gültekin, sevenlerini korkuttu.

Baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü isim, beyin kanaması geçirdiği tespit edilince tedavi altına alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstanbul'da gittiği hastanede tedavisi devam eden Ruhsar Gültekin, ikinci kez beyin kanaması geçirdi.

Acil ameliyata alınan ünlü oyuncu, dün akşam ameliyattan çıktı. Ameliyatının iyi geçtiği söylenen Gültekin için kritik süreç başladı. 48 saat boyunca takip edileceği söylenen Ruhsar Gültekin'in her şeyin olumlu ilerlemesi halinde uyandırılacağı açıklandı.