Russell Crowe’dan 'Gladyatör 2' eleştirisi: 'İlk filmin özünü yakalayamadı'

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, kendisine kariyerinin en prestijli ödülünü kazandıran “Gladyatör” filminin devamını beğenmediğini açıkladı. Devam filminin vizyona girmesinin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından konuşan Crowe, yapımı sert ifadelerle eleştirdi.

61 yaşındaki oyuncu, 2000 yapımı orijinal filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. Ridley Scott’ın her iki filmi de yönetmesine rağmen Crowe, 2024 yapımı “Gladyatör 2”nin ilk filmin ruhunu yakalayamadığını belirtti.

“ÖNEMLİ OLAN GÖSTERİŞ DEĞİL, AHLAKİ ÖZDÜ”

Avustralya’da katıldığı bir radyo programında devam filmi için,

“Adını söylememize gerek olmayan son devam filmi, ilk filmi özel kılan şeyin ne olduğunu anlamayanların çok iyi bir örneği” diyen Crowe, asıl değerin aksiyon ya da görsellikten ziyade hikâyenin ahlaki teması olduğunu vurguladı.

Oyuncu, “Önemli olan gösteriş değildi, koşullar değildi, eylem değildi; önemli olan ahlaki özdü” şeklinde konuştu.

Set sürecinde karakteri için sürekli mücadele verdiğini anlatan Crowe, Maximus’a seks sahneleri yazılmak istenmesini örnek göstererek,

“Bu çılgınlıktı. Aynı anda karısıyla ilişkisi varken başka biriyle birlikte mi oluyordu? Sanki karakterin gücünü elinden almak gibiydi” dedi.

HAYRANLAR DA ŞİKAYETÇİ

Ünlü oyuncu, hayranlarının da devam filmiyle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiklerini söyledi:

“Avrupa’da bir restorandayken kadınlar bana gelip filmi şikayet etti. Ben de ‘O ben değilim, filmi yapan ben değilim’ dedim.”

Paul Mescal ve Pedro Pascal’ın başrolleri paylaştığı “Gladyatör 2”, ilk filmin olaylarından 16 yıl sonrasını konu alıyor.