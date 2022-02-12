Russell Crowe, 'Marvel' evrenine dahil oldu
Örümcek Adam'ın yayın haklarını elinde bulunduran Sony'den "Kraven the Hunter" filmi geliyor. Ünlü oyuncu Russell Crowe, Marvel ve Sony ortaklığındaki filmin oyuncu kadrosuna katıldı.
Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, Marvel evrenine katıldı. Crowe, Örümcek Adam çizgi romanlarında yer alan Kraven karakterinin hikâyesini anlatacak olan "Kraven the Hunter" filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Play Tuşu'nda yer alan habere göre, Kraven’ın hikâyesini derinlemesine anlatacak film projesinde "Kraven the Hunter" rolü Aaron Taylor-Johnson’a verildi.
Filmde rol alacağı açıklanan Russell Crowe’un rolü ise henüz belli olmasa da oyuncunun Kraven’ın babasını canlandırması bekleniyor.
Hislerinin ve güçlerinin gelişmesi için bir cadı doktor tarafından uygulanan tedavi sonrasında hem yaşlanması yavaşlayan hem de tamamen kontrolden çıkan bir avcıya dönüşen Kraven karakteri, Örümcek Adam çizgi romanlarında ve 90’lı yıllarda yayınlanan Spider-Man the Animated Series animasyonunda yer alıyor. Art Marcum, Matt Holloway ve Richard Wenk'in senaryosunu kaleme aldığı, J.C. Chandor’un yönetmenliğini üstlendiği "Kraven the Hunter"ın prodüksiyonu devam ediyor.
Filmin 13 Ocak 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.
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