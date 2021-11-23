Marvel Studios başkanı duyurdu: Scarlet Johansson'lı yeni Marvel filmi geliyor

23 Kasım 2021 Salı, 00:00

‘American Cinematheque’ galasına katılan oyuncu Scarlett Johansson, bu yaz Disney'e açtığı ve ekim ayında sonlandırdığı davayı anlattı. Oyuncu, dava sürecinin kendisi için ne kadar stresli olduğundan bahsederken, Marvel Studios Başkanı Kevin Feige ise Johansson'ın "Black Widow" dışında yeni bir Marvel yapımında yer alacağını duyurdu.

WebTekno'nun Variety'den aktardığına göre, Disney’e "Black Widow" sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği için dava açan Johansson, büyük bir şirkete karşı durmanın ne kadar acayip bir his olduğundan ancak kendisi bu konuda ilk savaşı veren kişi olduğu için kimsenin bu konuda bu kadar uğraşması gerekmeyeceğinden bahsetti.

Marvel Studios başkanı Kevin Feige de sonradan katıldığı açıklamalarda, Johansson’ın yer alacağı yeni Marvel yapımını ''Scarlett’le şu an gizli ve Black Widow olmayan bir Marvel projesi üzerinde çalışıyoruz'' diyerek duyurdu.

Henüz projeye dair hiçbir detay verilmedi.

2 SENE SONRA KIRMIZI HALIDA

30 yılını doldurmaya yakın kariyerinde çeşitli Marvel yapımları da dahil olmak üzere birçok önemli yapımda bulunan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, uzun zamandır kırmızı halılardan uzaktı.

Neredeyse 2 sene sonra ilk kez kırmızı halıya çıkan Scarlett Johansson; oyuncu, yapımcı ve yönetmen arkadaşlarıyla tekrar böyle bir ortamda bir araya gelmenin sevincini gazetecilerle paylaştı. Ünlü oyuncunun son 2 yılı oldukça hareketli geçti. Çünkü Marriage Story, Jojo Rabbit ve Black Widow gibi yapımlarda yer almanın yanı sıra Disney’e Black Widow sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği için dava açtı.