Marvel filmlerinin vizyon tarihleri ertelendi
Disney, "Thor: Love and Thunder", "Doctor Strange In The Multiverse of Madness", "Black Panther: Wakanda Forever" ve "Indiana Jones 5" gibi birçok filminin vizyon tarihini değiştirdiğini açıkladı.
Disney, birçok Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı. Vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasında "Thor: Love and Thunder", "Doctor Strange In The Multiverse of Madness", "Black Panther: Wakanda Forever", "The Marvels", "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" bulunuyor.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, Disney'in vizyon takviminde filmlerin yeni tarihleri şu şekilde:
- Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz 2022
- Doctor Strange In The Multiverse of Madness - 6 Mayıs 2022
- Black Panther: Wakanda Forever - 11 Kasım 2022
- The Marvels - 17 Şubat 2023
- Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 28 Temmuz 2023
- İsimsiz Marvel filmi - 3 Kasım 2023
- Indiana Jones 5 - 30 Haziran 2023
"Eternals" ve "Spider-Man: No Way Home" filmlerinin vizyon tarihleri değiştirilmedi. "Eternals", 5 Kasım'da, "Spider-Man: No Way Home" ise 17 Aralık'ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Turşu tüketimine dikkat!
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- Kılıçdaroğlu'ndan, Bilal Erdoğan'a sert tepki
- Kimliğini açıklamadı, ‘fuhuş yapmak’la suçlandı
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- Erdoğan üç ismin gerisinde kaldı
- İBB'nin yeni taksi planı belli oldu
- Afrika ziyaretinin gerekçesi ne?
- Arabaya binecek halimiz kalmadı
- Erdoğan'ın berberi alıkoydu demişti...