Marvel filmlerinin vizyon tarihleri ertelendi

Disney, "Thor: Love and Thunder", "Doctor Strange In The Multiverse of Madness", "Black Panther: Wakanda Forever" ve "Indiana Jones 5" gibi birçok filminin vizyon tarihini değiştirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 00:00
Marvel filmlerinin vizyon tarihleri ertelendi
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Disney, birçok Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı. Vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasında "Thor: Love and Thunder", "Doctor Strange In The Multiverse of Madness", "Black Panther: Wakanda Forever", "The Marvels", "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" bulunuyor.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, Disney'in vizyon takviminde filmlerin yeni tarihleri şu şekilde:

  • Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz 2022
  • Doctor Strange In The Multiverse of Madness - 6 Mayıs 2022
  • Black Panther: Wakanda Forever - 11 Kasım 2022
  • The Marvels - 17 Şubat 2023
  • Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 28 Temmuz 2023
  • İsimsiz Marvel filmi - 3 Kasım 2023
  • Indiana Jones 5 - 30 Haziran 2023

"Eternals" ve "Spider-Man: No Way Home" filmlerinin vizyon tarihleri değiştirilmedi. "Eternals", 5 Kasım'da, "Spider-Man: No Way Home" ise 17 Aralık'ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak. 


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