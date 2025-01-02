Rusya’da gece kulübüne baskın: 'Eşcinsel gibi giyinenlere' para cezası

Yayınlanma: 02.01.2025 - 18:07

Güncelleme: 02.01.2025 - 18:07

Rusya'da Ukrayna ile devam eden savaşın gölgesinde, dikkat çeken bir olay gündeme oturdu. Tula şehrindeki bir gece kulübüne baskın düzenleyen polis, “eşcinsel gibi göründükleri” gerekçesiyle bazı erkeklere para cezası verdi.

CEZALARIN GEREKÇESİ NE?

Daily Telegraph gazetesinin Rus medya kuruluşu Verstka’ya dayandırdığı habere göre, baskında en az 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7’sine para cezası kesilirken, bu kişilerin “geleneksel olmayan cinsel yönelimi artırmaya yönelik” hareketler sergilediği iddia edildi.

Cezalar arasında dikkat çeken detaylar ise şunlar oldu:

Bir katılımcının meme uçlarının üzerinde bant olduğu,

Bir diğerinin pembe çorap giydiği,

Düğmesi iliklenmemiş kimono giyen bir adamın,

Yüzünde kırmızı dövme olan ve parlak turuncu saçlı bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

POLİS BASKINI VE GÖZALTILAR

Gece kulübüne düzenlenen baskında, ordu üniformalı yetkililerin mekandan en az 8 kişiyle birlikte ayrıldığı ifade edildi. Gözaltına alınanlardan biri, barda çalışan ve gotik tarzıyla dikkat çeken bir kişi olarak tanımlandı. Kaşındaki piercing ve saç tarzını gerekçe göstererek ceza almaktan kurtulduğu bildirildi.

PARA CEZALARI

Cezalar arasında, iki kişinin yaklaşık 15 bin TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Bu olay, Rusya'daki LGBT+ bireyler ve toplumsal normlara yönelik sert uygulamaların yeni bir örneği olarak dikkat çekti.