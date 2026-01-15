Oyun dünyasının en sevilen projelerinden biri olan God Of War, Amazon Prime'ın çekeceği bir diziye dönüştürülecek. Oyunun baş kahramanı Kratos'u kimin oynayacağı ise sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Ryan Hurst kimdir? Ryan Hurst Kratos'u mu oynayacak? Ryan Hurst hangi yapımlarda yer aldı?

RYAN HURST KİMDİR?

Ryan Douglas Hurst 19 Haziran 1976 yılında, Santa Monica Kaliforniya'da doğdu. Babası Rick Hurst, belki de en çok The Dukes of Hazzard'da Cletus rolüyle tanınan bir aktör, annesi ise şu anda Candace Kaniecki (Herman) Oyunculuk Okulu'nu işleten bir oyunculuk koçu olan Candace Kaniecki'dir.

RYAN HURST'ÜN KARİYERİ VE HAYATI

Hurst, NBC'nin gençlik durum komedisi dizisi Saved by the Bell: The New Class'ta tekrar eden bir rolle şov dünyasına çok erken bir başlangıç ​​yaptı. Hurst'ün büyük çıkışı, FX'in suç draması dizisi Sons of Anarchy'de Opie Winston rolüne seçilmesiyle gerçekleşti.

Hurst, 2022'de God of War: Ragnarök'te Thor'u seslendirdi ve aynı zamanda hareket yakalama (motion capture) işlemlerini de gerçekleştirdi.

KRATOS'U RYAN HURST CANLANDIRACAK MI?

Ryan Hurst, Sony Pictures Television ve Amazon MGM Studios tarafından üretilen Prime Video’nun God of War dizisinde Kratos rolünde oynanacak. PlayStation’ın antik mitoloji temalı video oyununa dayanan dizi, iki sezonluk bir sipariş aldı ve ön prodüksiyon çalışmaları Vancouver’da devam ediyor.