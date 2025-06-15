Saadet Işıl Aksoy’un 'Gururlu Anne' paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü

Muhteşem Yüzyıl, Kör Düğüm, Vatanım Sensin ve Şahmaran gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Aksoy, bu kez annelik üzerine yaptığı samimi itiraflarla gündem oldu.

2014 yılında yönetmen Pamir Kraner ile nikah masasına oturan Aksoy, 2020’de kızı Marisa’yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Evliliklerinin ardından Amerika’ya yerleşen çiftin, geçtiğimiz aylarda ayrılık yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Türkiye’ye dönüşünde bu konuda sessiz kalan oyuncu, kızının Türkiye’de büyümesini istediğini söyleyerek ülkeye temelli döndüğünü açıklamıştı.

“GURURLU ANALAR BURADA MI?”

Aksoy, son olarak Instagram hesabından yayınladığı video ile annelik duygularını paylaştı. “Gururlu analar burada mı?” notuyla yayınladığı video, birçok annenin duygularına tercüman oldu.

Ünlü oyuncu videoda şu ifadeleri kullandı: