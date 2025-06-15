Saadet Işıl Aksoy’un 'Gururlu Anne' paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü

Muhteşem Yüzyıl, Kör Düğüm, Vatanım Sensin ve Şahmaran gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Aksoy, bu kez annelik üzerine yaptığı samimi itiraflarla gündem oldu.
2014 yılında yönetmen Pamir Kraner ile nikah masasına oturan Aksoy, 2020’de kızı Marisa’yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Evliliklerinin ardından Amerika’ya yerleşen çiftin, geçtiğimiz aylarda ayrılık yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Türkiye’ye dönüşünde bu konuda sessiz kalan oyuncu, kızının Türkiye’de büyümesini istediğini söyleyerek ülkeye temelli döndüğünü açıklamıştı.
“GURURLU ANALAR BURADA MI?”
Aksoy, son olarak Instagram hesabından yayınladığı video ile annelik duygularını paylaştı. “Gururlu analar burada mı?” notuyla yayınladığı video, birçok annenin duygularına tercüman oldu.
Ünlü oyuncu videoda şu ifadeleri kullandı:
“Ben şöyle bir şey var. Mesela kendimle ilgili öyle övünemem hiç. Öyle bir övünme eğilimim yoktur. Gerçekçi şeyler söylerim tabii kendimle ilgili sevdiğim ama övünme diyemem buna.
Ama çocuğumla ilgili sonsuz bir övünme potansiyelim var. Bunu fark ediyorum.
Acaba bütün annelerde var mı bu? Ve kendimi yakalıyorum. Böyle arka arkaya çocuğumla ilgili güzel şeyler söylediğimde ‘evet benim çocuğum çünkü onu ben yaptım’ falan diye.
Biraz kendimle dalga geçerek durumu yumuşatmaya çalışıyorum çünkü dışardan çok garip görünüyor olabilir. Kendimle ilgili yapmayıp çocuğumla ilgili sonsuz yapabildiğim bir şey. Bugünkü analizim de bu.”