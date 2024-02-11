Saat verildi: İstanbul'a yağış geliyor
Prof. Dr. Orhan Şen, öğle saatlerine işaret ederek İstanbul’a yağış geleceğini duyurdu.
İstanbul için yağış beklenirken, gün ve saat verilerek uyarıda bulunuldu.
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yarın (12 Şubat) yağmur geleceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Şen, şunları aktardı:
“Bugün İstanbul p.bulutlu 17 C. Yarın öğlen yağmur gelecek kuvvetli değil. İzmir ve Antalya Yağmurlu 18, Ankara 15, Samsun 22, Malatya 11, Urfa 18 C.”
Bugün İstanbul p.bulutlu 17 C. Yarın öğlen yağmur gelecek kuvvetli değil. İzmir ve Antalya Yağmurlu 18, Ankara 15, Samsun 22, Malatya 11, Urfa 18 C.— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 11, 2024
orhan şen haberleri İstanbul haberleri sağanak yağış haberleri Kuvvetli yağış haberleri şiddetli yağış haberleri yağış haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi