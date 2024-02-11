Saat verildi: İstanbul'a yağış geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen, öğle saatlerine işaret ederek İstanbul’a yağış geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:16
Saat verildi: İstanbul'a yağış geliyor
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İstanbul için yağış beklenirken, gün ve saat verilerek uyarıda bulunuldu.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yarın (12 Şubat) yağmur geleceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Şen, şunları aktardı: 

“Bugün İstanbul p.bulutlu 17 C. Yarın öğlen yağmur gelecek kuvvetli değil. İzmir ve Antalya Yağmurlu 18, Ankara 15, Samsun 22, Malatya 11, Urfa 18 C.”


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