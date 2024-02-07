199 yerleşim yerine ulaşılamıyor... Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar yağışı engeli!

Van'da, kar nedeniyle kapanan 264 yerleşim yerinden 65'inin yolu yeniden açıldı. Van'ın Saray ilçesindeki tüm okullar ile Özalp, Muradiye ve Erciş'te ise kırsal ve taşımalı eğitim veren okullar bugün için tatil edildi.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:02
Abone Ol google-news

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası 154 mahalle ve 110 mezra yolu olmak üzere 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Çalışmalarda 65 yerleşim yeri ulaşıma açılırken, kapalı kalan 199 yerleşim yerinin açılması için çalışmalar sürüyor.

Kar yağışı sonrası tipinin etkili olduğu Özalp ilçesindeki kırsal mahallelerde ekipler zor anlar yaşarken, evler ise kara gömüldü.

EĞİTİME ARA!

Van'ın Özalp, Muradiye ve Erciş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile kırsal mahalle okulları, Saray ilçesinde ise ilk ve orta dereceli okulların tamamı, bugün için tatil edildi.


eğitim haberleri kar yağışı haberleri Ulaşım haberleri yerleşim yeri haberleri Van haberleri

İlgili Haberler

Ardahan ve Van'da eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi!

Ardahan ve Van'da eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi!
Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi

Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi
Bingöl'de eğitime kar engeli

Bingöl'de eğitime kar engeli
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon