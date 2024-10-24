Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek?

Türkiye, 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırdı ve saat dilimini sabitledi. Söz konusu karar hem karanlıkta uyanıp okul veya işe gidenler hem de siyasiler arasında tartışılmaya devam ediyor. Peki, Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek?

Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 09:33

Türkiye'de yaz saatinin kalıcı olması enerji tasarrufuna dair yapılıyor. 108 yıl önce İngiltere’de başlayan yaz saati uygulaması bugün birçok ülkede uygulanıyor. Peki, Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek?

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.

Buna göre; Kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.


Etiketler: #Kış saati uygulaması #kış saati #saat #kalıcı yaz saati

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