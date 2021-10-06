Saba Tümer'den Flash TV açıklaması

06 Ekim 2021 Çarşamba, 10:35

Flash TV, Hakan Aygün genel yayın yönetmenliğinde, yeni kadrosu ve yeni formatıyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.

Seda Akgül, Can Ataklı, Lale Özan Arslan gibi isimlerle anlaştığı belirtilen kanalın, ünlü sunucu Saba Tümer'le de el sıkıştığı iddia edilmişti. Ancak kanalın tanıtım afişlerinin reklam panolarına asılmasından sonra gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ünlü sunucu Saba Tümer, tanıtım afişlerinde kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını, çünkü kanalın kendisine getirdiği teklifi kabul etmediğini söyledi. Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" ifadelerini kullandı.

‘YANITIM OLUMSUZ OLMUŞTUR’

Ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Zorunlu açıklama... Flash TV ile anlaşmış olduğum hakkında çıkan haberler ve görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Flash TV'den tarafıma program yapma teklifinde bulunulduğu doğrudur ancak görüşmelerimiz sonucunda kendilerine yanıtım maalesef olumsuz olmuştur.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDIM

Bu süreçte, anlaşmamız olmamasına rağmen kurum adına hazırlanan billboardlarda fotoğrafımı görünce bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu vesileyle yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV çalışanlarına sonsuz başarılar dilerim..."

Flash TV yayın hayatına 11 Ekim Pazartesi günü başlayacak.