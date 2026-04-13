Sabrina Carpenter kimdir? Şarkıcı Sabrina Carpenter kaç yaşında, nereli?

Sabrina Carpenter kimdir? Şarkıcı Sabrina Carpenter kaç yaşında, nereli?

13.04.2026 11:54:00
Sabrina Carpenter kimdir? Şarkıcı Sabrina Carpenter kaç yaşında, nereli?

Bir hayranın "zılgıtına" verdiği tepki nedeniyle eleştirilen şarkıcı Sabrina Carpenter, sosyal medya hesabından özür diledi. Şarkıcı, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek niyetinin kötü olmadığını ve durumu daha iyi yönetebileceğini ifade etti. Peki, Sabrina Carpenter kimdir? Şarkıcı Sabrina Carpenter kaç yaşında, nereli?

Coachella performansı sırasında zılgıt çeken bir hayranına söyledikleri yüzünden tepki alan Sabrina Carpenter, X hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi. Peki, Sabrina Carpenter kimdir? Şarkıcı Sabrina Carpenter kaç yaşında, nereli?

SABRİNA CARPENTER KİMDİR? 

Sabrina Carpenter, 11 Mayıs 1999’da ABD’nin Pensilvanya eyaletinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, ilk çıkışını oyunculukla yaptı. Özellikle Girl Meets World dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Oyunculuk kariyerinin ardından müziğe ağırlık veren Carpenter, pop tarzındaki şarkılarıyla dikkat çekti. Zamanla daha olgun bir müzikal kimlik geliştiren sanatçı, hem sesi hem de sahne performansıyla öne çıktı.

MÜZİK KARİYERİ VE ŞARKILARI

Sabrina Carpenter’ın müzik kariyeri boyunca çıkardığı albümler ve hit şarkılar, onun pop dünyasında kalıcı olmasını sağladı. Özellikle şu projeleri öne çıkıyor:

  • Emails I Can’t Send (2022)
  • Nonsense
  • Feather
  • Espresso

“Espresso” şarkısıyla global listelerde büyük başarı yakalayan Carpenter, kısa sürede pop müziğin yükselen yıldızları arasında gösterilmeye başlandı.

OYUNCULUK KARİYERİ

Müzik dışında oyunculuk kariyerini de sürdüren Carpenter, çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Gençlik projelerinden bağımsız yapımlara geçiş yaparak kariyerini çeşitlendirdi.

Diziler:

  • Girl Meets World
  • Law & Order: Special Victims Unit
  • Orange Is the New Black
  • Royalties

Filmler:

  • Adventures in Babysitting
  • The Hate U Give
  • Tall Girl
  • Tall Girl 2
  • Clouds
  • Work It
  • Emergency
