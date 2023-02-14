Saç bakımı için en etkili yağ.. 1 damlası hem uzatıyor hem kepeği önlüyor

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 20:54

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 20:54

Sırma saçlara sahip olmak herkesin hayalidir. Ancak bunun için dökülmeyen ve kepeksiz saçlara sahip olmak gerekmektedir.

İşte bilimselliği kanıtlanmış saçı hızlı uzatan muhteşem saç yağıyla ilgili müthiş bilgiler.

Doğru saç yağları saçı hem kepekten kurtarıyor hem de saç dökülmesini hızlı bir şekilde azaltıyor. Dolayısıyla saçınız daha da hızlı uzatıyor. Sırma saçların sırrı tabi ki jojoba yağnda saklıymış.





Bilimselliği kanıtlanan jojoba yağını şampuandan sonra kullanabilirsiniz.





SAÇI UZATAN JOJOBA YAĞININ KULLANIM ŞEKLİ





Jojoba'yı ev yapımı saç kremi olarak da kullanabilirsiniz. Şampuandan sonra saç uçlarına masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Yumurta sarısı, bir çay kaşığı jojoba yağı, bir çay kaşığı bal ve birkaç damla limon suyunu iyice karıştırın. Karışımı saç derinize ve saçınıza uygulayın ve yaklaşık 45 dakika kadar bekleyin. Bundan sonra saçınızı ılık suyla durulayın.









ÖNEMLİ HATIRLATMA





Saçınızı yıkarken sakın sıcak su kullanmayın. Sıcak su saç diplerine zarar veriyor. Saçın canlılığını yok ediyor.

Saçınızı her zaman ılık suyla yıkamaya özen gösterin





JOJOBA YAĞININ SAÇ ÜZERİNDEKİ FAYDALARI





Saçtaki kepek sorununu önler.





Saç diplerindeki kaşıntıyı giderir.





Kuru saçları canlandırır.





Jojoba, kafa derisindeki tahriş edici ölü deri katmanlarından kurtulmanıza yardımcı olur. Dolayısıyla egzama sorununa iyi gelir.





Jojoba E Vitamini, Omega 6 ve 9 yağ asitleri ve saça zarar veren zararlı serbest radikallerle savaşan doymuş bir yağ asidi bakımından da oldukça zengindir.