Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:57

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:57

Gür, canlı ve sağlıklı saçlara sahip olmayı hepimiz istiyoruz, ancak bazen saçlarımız normalden fazla dökülüp cansız görünebilir. Saçlarınızın normalden fazla döküldüğünü ve inceldiğini fark ediyorsanız sadece genetik nedenlere bağlı olmayabilir. Peki, saçlarınızı yıpratan davranışlar nelerdir? İşte saç tellerinin incelmesine sebep olan 10 alışkanlık...

SAÇ TELLERİNİN İNCELMESİNE SEBEP OLAN 10 ALIŞKANLIK

1. Saçları çok sıkı toplamak:

Sıkı örgüler, topuzlar veya at kuyruğu yapmak, saç köklerine yakın bölgelere sürekli ve büyük bir gerilim uygular. Bu durum, saçları folikülden dışarı itmeye ve incelmeye hatta yara izlerine neden olabilir.

2. Saçla çok fazla oynamak:

Saçlarınızı döndürmek, elinizle lüle yapmak veya çekmek, zamanla saçlarınızın kırılmasına ve dökülmesine neden olabilir. Sürekli olarak saçlarınızı çekerek folikülleri zayıflatabilirsiniz ve ellerinizin ne kadar temiz olduğu önemli olsa da, saçınıza zarar verebilecek ter, kir ve yağları taşıyabilirler.

3. Çok fazla güneş ışınına maruz kalmak:

Dışarı çıktığınızda, güneşin UV ışınları saçınızın elastikiyetini ve gücünü azaltmaya başlar. Uzun süreli ısı ve güneş ışığına maruz kalma saçınızı ve saç derinizi kurutabilir ve bu da saç dökülmesine neden olabilir. Özellikle açık renkli ve ince saçlar bu etkiden daha çabuk etkilenebilirler. UV korumalı şapkalar veya saç ürünleri kullanarak saçlarınızı güneşin zararlı etkilerinden korumak önemlidir.

4. Saçı yeterince sık yıkamamak:

Saç derisinde biriken kir, ürün artıkları ve yağ saç köklerini tıkayabilir ve bu da saçın uzamasını zorlaştırabilir. Ayrıca, zamanla saçların incelmesine ve dökülmesine neden olabilir. Saçınızı düzenli olarak temizlemek ve saç derisini arındırmak, sağlıklı saç büyümesini teşvik etmek için önemlidir. Özellikle saçınıza uygun şampuan ve bakım ürünlerini kullanarak düzenli temizlik rutinleri oluşturmak, saç sağlığını korumak için önemli adımlardır.

5. Sıcak suyla duş almak:

Sıcak su, saç tellerini gerer ve kurutur. Bu durum cildinize yaptığı gibi saçlarınızı kuru, kırılgan, kopmaya ve dökülmeye yatkın hale getirebilir. Ayrıca, sıcak suyun kullanımı kafa derinizdeki mikrop ve bakteri popülasyonunu artırabilir, bu da saçlarınızın incelmesine ve sağlıksızlaşmasına yol açabilir. Saçınızı yıkarken ılık veya soğuk su kullanmak, saç derinizin ve saç tellerinizin sağlığı için daha iyidir.

6. Saç şekillendirici aletleri çok sık kullanmak:

Saç kurutma makineleri, maşalar ve düzleştiriciler saça zarar verebilir. Bu cihazlar yüksek sıcaklıkta çalıştığı için saçtaki yağları ve proteinleri uzaklaştırarak koruyucu kütikül tabakasını zayıflatabilirler. Bu da saçın nem dengesini bozar, kırılmaya ve incelmeye neden olabilir. Uzun süreli kullanımı saçın kurumasına, güçsüzleşmesine ve kırılmasına yol açabilir. Saçınızı bu tür ısıya maruz bırakmadan önce koruyucu spreyler veya serumlar kullanmak önemlidir. Ayrıca düşük ısı seviyelerini tercih etmek ve sık sık kullanımdan kaçınmak da saç sağlığı için faydalı olabilir.

7. Saçı ıslakken taramak:

Saçlar ıslakken, koruyucu kütikül tabakası yükselir ve bu durumda saç telleri en hassas hale gelir. Bu nedenle, ıslak saçları tararken veya sert bir havluyla ovalarken dikkatli olmak önemlidir. Islak saçlar daha kırılgan olduğundan, nazikçe tarayarak veya daha yumuşak bir havlu kullanarak saçınıza zarar vermeden kurutun. Ayrıca saçları kurutmak için yüksek sıcaklıkta kurutma makinelerinden kaçınmak da saç sağlığı için önemlidir.

8. Kafayı fazla kaşımak:

Saç derisindeki kaşıntı hissi, mantar enfeksiyonu, alerji veya iltihaplanmanın bir sonucu olabilir. Bu tür problemler saç sağlığını olumsuz yönde etkileyerek saç incelmesine neden olabilir. Özellikle kaşıntı durumunda saç köklerine zarar verebilir ve saç dökülmesine yol açabilir. Kaşıma eylemi, saç derisini tahriş eder ve bu da saçların zayıflamasına ve dökülmesine katkıda bulunabilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, dermatoloğunuz veya uzman bir hekimden yardım almanız önemlidir.

9. Saçı düzenli kestirmemek:

Saçınızı ara sıra kestirmek, sağlıklı bir saç uzama sürecine yardımcı olabilir ve saç incelmesini önleyebilir. Düzenli kesimler, saçların kuru, kırılgan ve ölü uçlardan arınmasına yardımcı olur. Saç uçlarındaki düzenli kesimler, saçların daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzamasını teşvik eder. Bu nedenle, saçınızın düzenli bakımı için zaman zaman kesim yapmak önemli bir adımdır.

10. Öğün atlamak:

Yeterli kalori alımını sağlayamadığınızda, vücudunuz enerjiyi kalbiniz ve beyniniz gibi temel işlevlere odaklayabilir, saç ve saç derisine yeterince enerji sağlamayabilir. Bu durumda, diyetiniz hormonlarınıza da etki ederek saç büyümesini olumsuz yönde etkileyebilir. Yeni saçlar, dökülen saçların yerini alacak şekilde sağlıklı bir şekilde çıkmayabilir. Bu nedenle, dengeli ve yeterli beslenmek saç sağlığı için önemlidir.