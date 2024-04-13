Beyazlayan saçları koparmak daha fazla beyaza değil kelliğe neden oluyor!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:11

Güncelleme: 13.04.2024 - 16:11

Çoğu insan için saçların beyazlaması kaçınılmazdır. Görünüşünüzdeki bu değişiklik tamamen doğal olsa da sadece beyaz bir saç görmek bile onu hemen koparma içgüdüsünü tetikleyebilir.

Yaygın bir inanışa göre, eğer saçınızı koparırsanız, ardından çok daha fazla beyaz saç gelecektir. Bu doğruluğu olan bir durum olmasa da uzmanlar beyaz saçları koparmanın daha olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.

Saç teliniz griye veya beyaza döndüğünde, o foliküldeki pigment hücreleri çoktan ölmüştür. Uzmanlar, bu nedenle beyaz bir saç telini koparmanın sadece yeni bir beyaz saç teli kazandıracağını söylüyor. Bu nedenle beyaz saç telini koparmak oldukça anlamsızdır. Sadece kaçınılmaz olan ertelenmiş olur.

Uzun vadede ise bu saçları koparmak daha fazla zarara neden olur. Uzmanlara göre saç telini kopartmanın saç folikülünü travmatize etmesi ve artık saç çıkmayacak noktaya kadar ona zarar vermesi söz konusudur. Uzmanlar, saç yolmanın tekrarlanan 'yolma travması' enfeksiyona, yara izi oluşumuna ve kel bölgelere bile neden olabileceğini ve nihayetinde bu durumun saç dökülmesine ve daha ince saç görünümüne neden olabileceğini söylüyor.

İnsanların saçlarını yolduklarında daha fazla gri çıktığını düşünmelerinin nedeni, saç derinizde daha belirgin görünmesi ve hissedilmesidir. Çeşitli nedenlerle beyaz saçlar pigmentli saç tellerinizin geri kalanından farklı bir dokuya sahiptir. Bu nedenle daha önce sahip olduğunuz saçlardan daha kaba, daha kalın ve daha belirgin durur.