Saç uzmanları uyardı! Saç kaybı ve kellik psikolojiyi etkiliyor

11 Şubat 2022 Cuma, 00:00

Saç ekim uzmanı Ömer Uğur, saç kelliği ve saç kaybının insanlar üzerinde psikolojik ve sosyolojik sorunlara neden olduğunu kaydederek medikal ve estetik müdahalelerle eski hallerine geri dönebileceklerini vurguladı.

Konuyla ilgili konuşan saç ekim ızmanı Ömer Uğur, araştırma, anket ve istatistikler saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerin çeşitli psikolojik ve sosyolojik sorunlar yaşadığını kaydetti.

"ÇOK SAYIDA ÇÖZÜM BULUNUYOR"

Uğur, “Olduğundan daha yaşlı görünmek ve çekici olmadığını düşünerek kaygılarını arttırmak sıkça görülen sonuçlardandır. Hem erkekler hem de kadınlar için bu derece önem taşıyan saçlar ve saç kayıpları için üretilen çok sayıda çözüm bulunmaktadır. Medikal tedavi ile çözüme kavuşamayan saç sorunlarında ise estetik müdahalelerde bulunularak kişi eski güvenli ve mutlu günlerine geri dönebiliyor. Tüm bu yöntemler için mutlaka işinin ehli kişilerden öneri almak ve ancak uzmanlarınca yapılan uygulamalara izin vermek gerekmektedir” dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce saç ekimi yapan Özcan Canpolat ise aynaya baktığında kendini mutsuz hissettiğini aktardı. Canpolat, “Saç ve sakal erkelerin en önemli makyajı, saçlarım seyrelince bende saç ekimine karar verdim” diye konuştu.

