Saçlarınız kökünden fışkıracak! İşte Dr. Ender Saraç'ın o mucizevi karışımı..

Yayınlanma: 06.09.2023 - 18:15

Güncelleme: 06.09.2023 - 18:15

Saç dökülmesi, birçok insanın karşılaştığı bir sorundur ve özgüveninizi olumsuz etkileyebilir. Ancak endişelenmeyin, saç dökülmesini önlemek ve saç sağlığınızı korumak için izleyebileceğiniz birkaç etkili yol bulunmaktadır. İşte bu yazıda, saç dökülmesiyle başa çıkmanıza yardımcı olacak bilgilere ve ipuçlarına odaklanacağız.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesi, genellikle saç tellerinin zayıflaması veya saç foliküllerinin işlevsiz hale gelmesi sonucu meydana gelir. Bu sorunun nedenleri arasında genetik faktörler, hormonal değişiklikler, yanlış beslenme alışkanlıkları, stres, saç bakım ürünlerinin yanlış kullanımı ve çevresel faktörler yer almaktadır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Sağlıklı Beslenme: Saç sağlığınızı korumak için dengeli bir diyet benimseyin. Protein, demir, çinko, vitamin A ve biyotin içeren gıdalar saç büyümesini destekler.

Stres Yönetimi: Stres, saç dökülmesini tetikleyebilir. Yoga, meditasyon veya rahatlama teknikleri gibi stres yönetimi uygulamalarını deneyin.

Saç Bakımı: Saçınıza uygun şampuan ve saç kremlerini kullanarak saçınıza düzenli bakım yapın. Aşırı sıcak suyla yıkamaktan kaçının.

Kimyasal İşlemlerden Kaçının: Sık sık saç boyatma veya aşırı ısı uygulamalarından (fön, maşa, düzleştirici) kaçının.

Doktordan Yardım Alın: Ciddi saç dökülmesi durumlarında bir doktora başvurun.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYEN KÜR TARİFİ

Dr. Ender Saraç'ın saç dökülmesi için önerdiği kür tarifi şöyle:

Yarım tatlı kaşığı argan yağı

Yarım tatlı kaşığı hint

Yarım tatlı kaşığı susam yağı

Yarım tatlı kaşığı tatlı badem yağı

2 ampul deksapentol

2 ampul e vitamini