Antioksidan deposu: Karadutun faydaları nedir?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 07:00

Antioksidan bakımından oldukça zengin olan karadutun sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Tıbbi amaçla tüketilen bu dut türü özellikle Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinde yetiştirilmektedir.

KARADUTUN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra vitamin açısından zengin olması daha fazla tüketilmesinde etkilidir. Karadut C, E ve K vitaminleri açısından son derece zengindir. Ayrıca bakır, manganez, magnezyum, çinko, beta karoten ve selenyum açısından da oldukça zengindir.

KARADUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklığı güçlendiren karadut, birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kolesterol içermeyen karadutun eşsiz faydaları için şunları söylemek mümkündür:

Hızlı kilo vermenize yardımcı olur.

Hastalıklarla daha iyi savaşmanıza yardımcı olur.

Yaşlanmayı azaltır ve cildin güzelleşmesine yardımcı olur.

Antioksidan içeriği sayesinde kanserin etkilerini azaltır.

Kolesterole karşı çok etkilidir.

Kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Besin değeri yüksek olan karadut düzenli olarak tüketilmesi gereken bir meyvedir. Karadutu meyve olarak tüketebileceğiniz gibi özünü çıkararak da kullanabilirsiniz.

KARADUT NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Karadutun aşırı tüketimi bazı yan etkiler yaşamanıza neden olabilir. Eğer herhangi bir hastalığınız yoksa günde bir bardak karadut tüketmenizde bir sakınca yoktur. Bir avuç kuru dut da tüketebilirsiniz. Ancak karadutun glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerinizin yükselmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle diyabet ve kilo problemi olan kişilerin kullanırken dikkatli olması gerekir. Karadut özü ne zaman içilmeli sorusuna ise net bir zaman olmadığı için cevap verilebilir. Eğer ciddi bir rahatsızlığınız yoksa günde bir bardak içebilirsiniz.