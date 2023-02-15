Saçlarınıza zarar veren uygulama.. Faydalı sanıyorsunuz ama değil

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 21:26

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 21:26

Herkes uzun ve sağlıklı bir saça sahip olmak ister. Saçlarınızı güçlendirmek için çok fazla ürün kullanmış ve çok fazla para harcamış olabilirsiniz. Kimyasal ürünlerin, uzun vadede saç dökülmesi pahasına size geçici çözümler sağladığını deneyerek görmüş de olmanız mümkündür.

Oysa ki, kullanabileceğiniz doğal yağlarla istediğiniz sonucu, saçlarınıza sağlık katarak kısa sürede elde edebilirsiniz.

Ancak, doğru saç yağını seçmek zor bir iş olabilir. Saçınızı güçlendirmek için aşağıda vereceğimiz ipuçları sizlere yardımcı olacaktır.

ARGAN YAĞININ MUCİZESİ

Maroken yağ, güzellik endüstrisindeki hasarlı saçlar için kullanılan en son trend yağlardan birisi. Ancak koşup bu ürünlerden almak yerine yağın kendisini kullanmak çok daha akıllıca. Argan yağı yapısında B vitamini, E vitamini ve saçın onarılması ve korunması için kaplama görevi yapan gerekli yağlardan bolca içeriyor.

MENEKŞE YAĞI MUCİZESİ

Kuru saçlara sahipseniz, menekşe yağı tam sizlik! Kuru saçları nemlendirerek parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Eski yöntemlerden biri olan menekşe yağı, saç dökülmelerini engeller.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI DA MUCİZE ETKİLERE SAHİP

Mis kokusuna bayıldığımız Hindistan cevizi yağının saçlar için son derece faydalı bir yağ olduğunu biliyor muydunuz? E vitamini deposu bu yağ, saçların sağlıkla uzamasına yardımcı oluyor. Mikrobik etkiler saç dökülmesine neden olan en önemli sorunlardan biridir. Hindistan cevizi yağının içinde bulunan laurik ve kaprik asit, antimikrobiyal özelliğiyle saç dökülmesini önlüyor. Saçın ihtiyacı olan nemi sağlayan bu yağ, saç tellerinin sağlıkla uzamasına neden oluyor.

SAÇLARINIZI YIKARKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Cumhuriyet.com.tr'nin derlemesine göre; Saçlarınızı yıkarken sıcak sudan uzak durmanız gerekiyor. Ilık su ile saçlarınızı güzelce ıslatın. Saçınızı çok sıcak su ile yıkamayın.. Çünkü cilt için olduğu gibi saç ve saçlı deri için de çok sıcak su kurutucu etki yapmaktadır.

Şampuan miktarına dikkat; Faydalı sanıyorsunuz ama değil..

Çok miktarda şampuan kullanmak faydadan çok zarar vermektedir. Her yıkamada 2 kezden fazla şampuan ya da sabun kullanmanız önerilmiyor. Doğal sabunlar genelde faydalı olarak bilinir. Ancak doğal sabunlar bile her yıkamada 2 kezden fazla kullanılmamalıdır. Aksi takdirde saça zarar vermektedir.