Sadece 3 malzeme ile nefis bayram şekerleri hazırlayın! İşte damakları şenlendirecek olan o tarif...

Yayınlanma: 09.04.2024 - 17:36

Güncelleme: 09.04.2024 - 17:36

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte evlerde tatlı telaşı başladı. Bayram şekerleri, geleneksel bayram ziyaretlerinin olmazsa olmaz tatlıları arasında yer alıyor. Her evde farklı lezzetler hazırlanıyor ve sevdiklerle paylaşılıyor. Tatlılar, bayramın coşkusunu ve bereketini simgeliyor, herkesin keyifle yediği, bayram havasını yansıtan özel ikramlar arasında yer alıyor. Peki, misafirleriniz için evde kolayca hazırlayabileceğiniz leziz şekerler nasıl yapılır? İşte ev yapımı nefis bayram şekeri tarifi...

EV YAPIMI BAYRAM ŞEKERİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla gıda boyası (isteğe bağlı)

Birkaç damla aromatik esans (mesela vanilya, portakal, limon gibi, isteğe bağlı)

İsteğe bağlı olarak, şekerleri kaplamak için toz renkli şekerler veya hindistancevizi rendesi

Yapılışı:

Tencereye toz şekeri ve suyu ekleyin.

Karıştırın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın.

Şeker eriyene kadar ara sıra karıştırın.

Şeker tamamen eridiğinde, karışıma biraz gıda boyası ekleyebilirsiniz.

İstediğiniz renge ulaşana kadar karıştırın.

Ayrıca, aromatik esansları da ekleyebilirsiniz.

Karışım kaynayıp koyulaşmaya başladığında, ateşi kısın.

Yaklaşık 5-7 dakika daha kaynatın.

Şeker termometresi kullanıyorsanız, karışımın sıcaklığı 115-120°C civarına gelene kadar kaynatın.

Karışım istenilen kıvama geldiğinde, ocaktan alın ve biraz soğumaya bırakın. Karışım soğudukça kıvam alacak ve şekillendirilmeye uygun hale gelecektir.

Soğuyan karışımdan küçük parçalar alarak ellerinizle veya kalıplar yardımıyla şekil verin.

İsteğe bağlı olarak, şekilleri toz renkli şekerler veya hindistancevizi rendesi ile kaplayabilirsiniz.

Şekerlerin tamamen soğumasını bekleyin ve ardından bir kap veya kutuda saklayın.

Afiyet olsun!