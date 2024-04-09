Bayram temizliğinin püf noktaları...

Temizlikte kullanacağınız süpürge önemlidir. Ortamdan aldığı tozun bir kısmını tekrar havaya veren süpürgeler bahar aylarında zaten çoğalan alerji şikayetlerinin daha da artmasına ve tozun eve yayılmasına yol açabilir. Bu yüzden tozu, alerjenleri ve ev tozu akarlarını suya hapseden, çekiş gücü yüksek, tozu suya hapseden temizlik robotlarını tercih edin. Bu süpürgeler her zaman kazandırır hem de tozun ortamda dolaşmasına izin vermez.

Evinizi önce süpürün, sonra toz alın, ardından silin. Bu sıralama işinizi kolaylaştıracaktır.