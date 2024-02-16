Sadece Antalya'da yetişiyor: Koparmanın cezası 1 milyon 936 bin lira

Antalya'nın Kemer ilçesinde erken çiçek açan endemik dağ sümbülleri doğayı süsledi.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:01
Sadece Antalya'da yetişiyor: Koparmanın cezası 1 milyon 936 bin lira
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede bazı dağ sümbüllerinin çiçek açtığı görüldü.

İlçenin çeşitli noktalarındaki ormanlık alanlarda, deniz kenarı, çayır ve kayalık yamaçlarında çiçek açan sümbüller görenleri şaşırttı.

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Yurttaşlar cep telefonlarıyla endemik bitki türleri arasında yer aldığı için toplanması yasak olan sümbüllerin fotoğrafını çekti.

Genellikle 10 ila 40 santimetre büyüyen sümbülleri koparmanın cezası, 1 milyon 936 bin liraya kadar çıkabiliyor.


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