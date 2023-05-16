Sadece faydalarını duymuştuk... Bilinmeyen zararını uzmanlar açıkladı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 22:44

Güncelleme: 16.05.2023 - 22:44

NTV'de yer alan bilgilere göre; Tam bir sağlık deposu olan fındık, lezzetinin yanı sıra yapısında bol miktarda lif barındırıyor. Protein, karbonhidrat, antioksidanlar, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin ve pantotenik asit gibi vitaminleri, kalsiyum, folat, çinko, potasyum, demir ve manganez gibi mineralleriyle fındık, sağlık açısından adeta bir hazine.

Fındık, sağlıklı bir atıştırmalık olmasına rağmen, bazı zararları da olabilir. Fındığın zararları arasında aşırı tüketiminin gaz ve şişkinliğe neden olması, alerjik reaksiyonlara neden olabilmesi ve yüksek kalorili olması sayılabilir. Fındık alerjisi olan kişilerin fındık tüketiminden kaçınmaları önerilir.

Fındık tüketimi günlük olarak yapılabilir ancak miktarı kişinin yaşına, cinsiyetine ve fiziksel aktivitesine göre değişebilir. Genel olarak, yetişkinler için günlük olarak ortalama 20-30 gram fındık tüketimi önerilir.

Bayat fındık, tazesi kadar lezzetli ve besleyici değildir. Bayat fındığı anlamak için dikkat etmeniz gereken bazı işaretler şunlardır:

1. Kokusu: Bayat fındık kötü bir kokuya sahip olabilir.

2. Tadı: Bayat fındık tadı bozulmuş ve hoş olmayan bir tat bırakabilir.

3. Görünümü: Bayat fındık rengi soluklaşmış veya lekelenmiş olabilir.

Eğer fındığınız bayat ise, tüketmeden önce koklayın ve tadına bakın. Eğer kötü bir koku veya tat varsa, fındığı tüketmekten kaçının.



