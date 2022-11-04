Sadece hastalara verilen bir yiyecekti: Mısır gevreği nasıl oldu da tüm dünyaya yayıldı?

04 Kasım 2022 Cuma, 17:32

Her ülkenin benzersiz bir yemek kültürü var, buna 'kahvaltı' kültürü de dahil. Türkiye'deki kahvaltı sofralarını çeşit çeşit peynir, zeytin ve hamur işleri süslerken; yabancı ülkelerde ise genellikle mısır gevreği ile karşılaşılıyor.

Mısır gevreği Türkiye'de pek popüler olmasa da, dünyanın en sevilen ve en popüler kahvaltılık ürünü. İcat edilme hikayesi ise bir hayli ilginç...

ÖNCE HASTALAR İÇİN YAPILDI

WebTekno'dan Umut Yakar'ın derlediği habere göre; aşçılıkla pek de alakası olmayan iki kardeş tarafından üretilen mısır gevreği, ilk olarak beslenme sorunu yaşayan hastaların çok daha kolay bir şekilde beslenmelerini sağlamak için yapıldı.

Bu üründeki geleceği fark eden üreticiler, içine şeker başta olmak üzere pek çok farklı ekleme yaparak bugünün piyasasının temellerini attılar.

NEDİR BU MISIR GEVREĞİ?

İngilizce corn flakes olarak bilinen mısır gevreği, kahvaltılık bir üründür. Mısır başta olmak üzere pek çok farklı tahılın hamur haline getirildikten sonra ince katman halinde yayılması ve kuruduktan sonra parçalanması ile yapılır.

İçine şeker, şekerleme, kakao, bal, kuru meyve, kuruyemiş ve aklınıza gelen daha pek çok gıda eklenebilen mısır gevreği sütle birlikte tüketilir. Mısır gevreği kullanılarak yapılan farklı yemekler de vardır.

MISIR GEVREĞİNİ KİM İCAT ETTİ?

Mısır gevreği, bugün dünyanın en büyük mısır gevreği şirketlerinden biri olan Kellogg's şirketinin kurucusu John Harvey Kellogg, eşi Ella ve kardeşi William Keith Kellogg tarafından icat edilmiştir.

Aslında icat edilme süreci hakkında pek çok rivayet var çünkü aile üyelerinin her biri farklı iddialarda bulunuyor. Mısır gevreği patenti John Harvey Kellogg üzerine olduğu için icat eden ismi de o olarak kabul etmek gerekiyor.

AİLENİN FARKLI İDDİALARI VAR

Mısır gevreğinin nasıl icat edildiği konusunda tarafların pek çok farklı iddiası var. Bir iddiaya göre Ella’nın aklına yaptıkları tahıl hamurunu ince tabakalar halinde açmak geldi. John da bu fikri mantıklı bularak özel bir merdane sistemi geliştirdi ve ilk mısır gevreği üretilmiş oldu.

Anlatılan başka bir hikayeye göre John bu fikri rüyasında gördü ve uyanır uyanmaz mutfağa koşarak ilk mısır gevreğini yaptı. Başka bir hikayede Ella hamur açmıştı ve orada küçük parçalar kalmıştı. John bunları aldı ve incelterek mısır gevreği haline getirdi. Will ise sürecin kontrolü için yanlarında bulunuyordu.

Nasıl olduğundan emin olmasak da ilk mısır gevreğinin 1894 yılında icat edildiğini ve patentinin 1896 yılında John Harvey Kellogg'a verildiğini biliyoruz.

Üstelik bu patent yalnızca buğday için değil, pek çok farklı tahıl için de geçerliydi. Will bu konuya itiraz etmiş ve en azından diğer tahılların kendisine verilmesini istemiştir ama sonuç alamamıştır.

BİR ANDA HASTALARIN GÖZDE YEMEĞİ OLDU

Kellogg kardeşler o dönem Battle Creek Sanatoryumu'nda çalışıyorlardı. John Harvey Kellogg bir hekim ve aynı zamanda bir beslenme uzmanı da olduğu için hastaların sağlığına iyi gelecek farklı menüler deniyordu. Çoğu hastanın beslenme sorunları olduğu için bu küçük, kolay tüketilen ve besleyici gıda ilaç gibi geldi.

Granose adını verdikleri bir mısır gevreği hastalar arasında en sevilenlerden bir tanesi oldu. Bunun üzerine farklı tahıllar deneyerek yeni çeşitler elde etmeye başladılar. Will Keith Kellogg hastanenin müdürüydü ve ticari düşünüyordu. Madem hastalar bunu seviyordu 'neden herkes sevmesin' dedi ve ürünü halka sunmaya karar verdi.

'HER GÖZ KIRPAN KADINA BEDAVA MISIR GEVREĞİ'

Will Keith Kellogg’un Creek Toasted Corn Flake Company isimli bir şirketi vardı.

Mısır gevreği güzeldi ama tatsız tuzsuz bir şeydi. İnsanlara daha hoş gelmesi için ürüne şeker ekledi ve 1906 yılında şirket üzerinden pazarlamaya başladı. Ancak bir beslenme uzmanı olan John, şekerli mısır gevreğine karşı çıktı araları bozuldu. Yine de ticari ortaklık devam etti.

Mısır gevreğini halka tanıtmak için bir dizi reklam kampanyası başlatıldı. Bunlardan en ilginci 1907 yılında yapılandır. Çünkü bu reklamda bakkalına göz kırpan her kadına bedava bir kutu mısır gevreği verileceği duyuruldu. 1909 yılındaki bir kampanyada ise iki kutu mısır gevreği alana çizgi roman hediyesi vardı.

Göz kırpma olayı ne kadar popüler oldu bilinmez ama çizgi roman kampanyası tam 22 yıl boyunca devam etti ve bugün bile ABD pazarındaki pek çok farklı mısır gevreği markası bu tür bir hediye veriyor. Yıllar içinde giderek büyüyen ve ürün çeşitliliğini arttıran şirket bugün The Kellogg Company haline geldi.

ARTIK PEK ÇOK MUTFAKTA...

Mısır gevreği bugün artık pek çok mutfak kültüründe atıştırmalık olarak kullanılıyor. Avustralya’da ve Yeni Zelanda’da yapılan pek çok tatlı atıştırmalığın ana malzemesi mısır gevreği.

Bunun yanı sıra modern mutfak kültüründe ekmek kırıntısı yerine kullanıldığı bazı tarifler de var. Lezzetli olsa bile kullanmadan önce içinde neler olduğuna biraz bakmanız öneriliyor.