Sadettin Teksoy'un son hali ortaya çıktı
Yaptığı haberler ve sunduğu 'Teksoy Görevde' programıyla bir döneme damgasını vuran usta televizyoncu Sadettin Teksoy, 29 Ekim paylaşımındaki son haliyle yeniden gündeme geldi.
Türk televizyonları 1990'lı yıllarda ciddi bir içerik patlaması yaşadı. Hem dönemin yayıncılık anlayışının daha esprili olması, hem de reyting yarışının daha yoğun olması nedeniyle birbirinden farklı karakterler kendilerine televizyon ekranlarında yer buldu. O isimlerden biri de Sadettin Teksoy'du.
"BEN SADETTİN TEKSOY"
"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalara kazınan Teksoy, izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.
90'LARIN BİTMESİYLE İNZİVAYA ÇEKİLDİ
90'larki özel televizyonculuk furyasının yavaş yavaş etkisini kaybetmesiyle Sadettin Teksoy da hızla ekranlardan kaydı.
Şimdilerde 70 yaşında olan Teksoy, daha sade bir yaşamı tercih ediyor. Uzun süre sonra bir 29 Ekim paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Teksoy, yıllara meydan okuması nedeniyle de eski izleyicilerini hayli şaşırttı.
Teksoy için "Hala çok gençsiniz, nasıl böyle kalmayı başardınız?" gibi yorumlar yapıldı.
İşte Teksoy'un son hali:
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