Safer, İslam kültüründe birçok hikmetli fazilet ve rivayetle anılan bir dönemdir. Peki, Safer ayı ne zaman başlıyor? 2025 Safer ayı başlangıç tarihi ne zaman?

SAFER AYI BU YIL NE ZAMAN?

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başlayacak. Safar ayı 29 gün sürecek ve bu dönemin sonunda, yani 24 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Rebiülevvel ayına geçilecek.

SAFER AYI İBADETLERİ

Safer ayı, Hicrî takvimin ikinci ayıdır. Bu ay, bazı toplumlarda uğursuzlukla anılsa da, İslam’da böyle bir inanç geçerli değildir. Her ay gibi Safer de Allah’ın ayıdır ve müminler için ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir zaman dilimidir.