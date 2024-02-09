'Safir' dizisinde kadro değişiklikleri: Üç isim diziden ayrıldı...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:54

Güncelleme: 09.02.2024 - 16:54

ATV'nin dikkat çeken dizisi "Safir"de kadro değişiklikleri yaşanıyor. İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Nur Yazar, Gizem Karaca, Can Bartu Arslan, ve Erkan Bektaş'ın başrolünde yer aldığı dizide, peş peşe ayrılıklar gündeme geldi.

Başrol oyuncusu İlhan Şen, hikayenin tamamlanması nedeniyle diziden ayrılma kararı aldı. Performansıyla övgü toplayan Şen'in ardından Gizem Karaca ve Erkan Bektaş da diziye veda ediyor.

Dizideki değişikliklerle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan ayrılıkların dizinin genel hikayesine uygun bir şekilde planlandığı belirtiliyor. Dizinin 26. bölümde final yapacağı konuşuluyor, ancak bu konuyla ilgili resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.