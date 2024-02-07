Modern Family'nin yıldızı Sofía Vergara, Netflix dizisi Griselda ile izleyiciyi şaşırttı...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:01

Güncelleme: 07.02.2024 - 16:04

Modern Family'nin ünlü oyuncusu Sofía Vergara, Netflix'in yeni mini dizisi Griselda'da Gloria Pritchett karakterinden çok farklı bir rolle izleyicilerin karşısına çıktı. Griselda, Miami'deki uyuşturucu dünyasının en kötü şöhretli figürlerinden biri olan Griselda Blanco'nun hikayesini anlatan bir suç draması.

Vergara'nın Gloria Pritchett ile özdeşleştiği ve genellikle komedi rollerinde izlediğimiz bir oyuncu olarak bilindiği için, Griselda rolüyle izleyici karşısına çıkması büyük bir sürpriz oldu. Gloria karakteri, Latin kültürünü abartılı bir şekilde yansıtan komik bir figürdü. Ancak Griselda karakteri, uyuşturucu dünyasında yükselen ve kendi imparatorluğunu kuran acımasız bir kadını canlandırıyor.

Griselda, Vergara'nın oyunculuk yeteneklerini dramatik bir şekilde sergilemesine olanak tanıyor. Gloria karakterinden tamamen farklı bir ton ve duygu yelpazesi gerektiren bu rolde Vergara, izleyicilere gerçek bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Griselda'nın karmaşık duygusal durumları, acımasız kararları ve çatışmalarla dolu hayatı, Vergara tarafından etkileyici bir şekilde hayata geçiriliyor.

Griselda, aynı zamanda Netflix'in popüler dizilerinden Narcos'un yönetmeni Andrés Baiz'in imzasını taşıyor. Dizi, gerçek olaylara dayanıyor olsa da dramatize edilmiş unsurlar içeriyor ve suç dünyasının içine dalan bir kadının hikayesini anlatıyor.