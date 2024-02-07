Sosyal medya paylaşımı nedeniyle diziden çıkarılmıştı! Gina Carano'dan Disney'e dava...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:46

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:10

Gina Carano, 2021 yılında sosyal medya üzerinden paylaşımları nedeniyle "The Mandalorian" dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. "Bugün benim için önemli bir gün." paylaşımında bulunan Carano, Disney ve Lucasfilm'e dava açtığını duyurdu.

Carano, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ifadelerinin çarpıtılarak kendisinin "şeytanlaştırılmak" istendiğini savundu.

ELON MUSK'TAN DETEK GELDİ...

Aynı zamanda, X'in sahibi Elon Musk'ın kendisine hukuki destek sağladığını belirterek minnettarlığını dile getirdi ve çalışmalarına devam etmek istediğini vurguladı.