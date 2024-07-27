Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu yaşamını yitirdi
Burdur'un Ağlasun ilçesinde, şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz (47), solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şarkıcı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.
Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ÖLÜM HABERİNİ ALINCA BURDUR'A DOĞRU YOLA ÇIKTI
Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, ölüm haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.
Soyman'ın oğlunun ölümü, şarkıcının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.
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