Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman "Dünya Güzelleri Masada" programında buluşuyor
Altı yıl önce Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy’un Show TV’de yayınlanan "Dünya Güzellerim" programı yeni formatıyla yeniden yapılıyor.
Altı yıl önce popüler gezi ve eğlence programı "Dünya Güzellerim" ile bir araya gelen ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, aynı formatla tekrar bir araya geliyor. Bu sefer program, YouTube üzerinden izleyicilerle buluşacak.
Bloom Medya tarafından hazırlanan ve yeni adıyla "Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Daha önce Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, bu kez sohbet programında keyifli anlar yaşatacak.
Programın çekimlerinin kısa süre içinde başlayacağı açıklandı. Ünlü sanatçılar, "Dünya Güzelleri Masada" ile izleyicilere keyifli sohbetler ve eğlenceli içerikler sunmaya hazırlanıyor. Programın YouTube platformunda yayınlanacak olması, izleyicilere daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı tanıması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- 5.1'lik depremin bilançosu...
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- MAK Araştırma'dan İstanbul anketi!
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Naci Görür'den ilk açıklama!