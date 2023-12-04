Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman "Dünya Güzelleri Masada" programında buluşuyor

Altı yıl önce Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy’un Show TV’de yayınlanan "Dünya Güzellerim" programı yeni formatıyla yeniden yapılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:39
Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman
Abone Ol google-news

Altı yıl önce popüler gezi ve eğlence programı "Dünya Güzellerim" ile bir araya gelen ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, aynı formatla tekrar bir araya geliyor. Bu sefer program, YouTube üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Bloom Medya tarafından hazırlanan ve yeni adıyla "Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Daha önce Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, bu kez sohbet programında keyifli anlar yaşatacak.

Programın çekimlerinin kısa süre içinde başlayacağı açıklandı. Ünlü sanatçılar, "Dünya Güzelleri Masada" ile izleyicilere keyifli sohbetler ve eğlenceli içerikler sunmaya hazırlanıyor. Programın YouTube platformunda yayınlanacak olması, izleyicilere daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı tanıması bekleniyor.


Bülent Ersoy Banu Alkan Safiye Soyman Dünya Güzelleri Masada

İlgili Haberler

Bülent Ersoy'un Türkiye'deki 'ilk tren deneyimi' gündem oldu

Bülent Ersoy'un Türkiye'deki 'ilk tren deneyimi' gündem oldu
Banu Alkan hakim karşısına çıktı: 6 bin 80 lira adli para cezası

Banu Alkan hakim karşısına çıktı: 6 bin 80 lira adli para cezası
Bülent Ersoy'un eski eşiydi! Yeni mesleği şaşırttı

Bülent Ersoy'un eski eşiydi! Yeni mesleği şaşırttı

En Çok Okunan Haberler