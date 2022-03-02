Safra kesesinde oluşan taşlara dikkat!

02 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hayrettin Dizen, safra kesesi rahatsızlıklarının ihmal edildiğinde ölüme kadar götürebileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Dizen, "Safra kesesinde en sık rastladığımız hastalık, safra kesesi taşları. Safra kesesi taşlarını ortalama her beş kişiden birinde görüyoruz. Kırk yaşından büyük olanlarda, kadınlarda ve yüksek yağlı kolesterollü gıdayla beslenen toplumlarda safra kesesi taşları daha sık görülüyor. Bu taşlar bir şekilde safra kesesinin boşalmasını engelliyor, yani tıkıyor. Tıkandığı zaman safra kesesi iltihabı dediğimiz olay meydana geliyor. Safra kesesi iltihaplarının yüzde 95'i safra kesesi taşlarına bağlı oluşur. Bunlar taşlardan dolayı oluşan en masum durumlardır. Asıl problem, taşlar küçükse ve kanaldan safra yoluna düşerse insanlarda tıkanma sarılığı ya da kanaldaki taşın, pankreas kanalını tıkaması sonucunda akut pankreatit dediğimiz, ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlık gerçekleşebilir. Bu yüzden safra kesesi taşı gördüğümüz olgularda, hastanın hiçbir şikayeti olmasa da ameliyat öneriyoruz" dedi.

"HASTA HİÇBİR SIKINTI OLMADAN BİR GÜN İÇİNDE TABURCU EDİLİR"

Safra kesesi hastalıklarında tedavi için genelde ameliyat önerdiklerini belirten Dr. Dizen, hastanın ameliyattan bir gün sonra taburcu edildiğini söyledi.

Ameliyatın nasıl yapıldığı hakkında bilgiler veren Dr. Dizen şu şekilde konuştu:

"Laparoskopik kolesistektomi dediğimiz kapalı yöntemle karından üç veya dört tane küçük beş milimetrelik deliklerle girilip, safra kesesi, karaciğer yatağından alınıp çıkartılır. Hastalar genellikle hiçbir sıkıntı olmadan bir gün içinde taburcu edilir. Safra kesesinin ameliyat sonrasında hayat konforu açısından hiçbir değişiklikleri olmaz.

"SAFRA KESESİNDE OLUŞAN POLİPLER DE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Safra kesesi poliplerinin önemini vurgulayan Dr. Hayrettin Dizen, "Diğer bir safra kesesi hastalığımız, safra yollarında veya kesesinde polipler olabilir. Polipler de bizim için önemli. Safra kesesi polipleri safra kesesi kanserine dönüşebilir. Bu yüzden safra kesesi poliplerini gördüğümüz zaman, takip aşamasına alırız. Küçük poliplerde 6 ayda bir ultrason isteriz ama hızla büyüyorsa veya bir cm üstüne çıktıysa ameliyat öneririz. Yine burada da laparoskopik kolesistektomi dediğimiz tekniği uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.