Sağlığınız için bu işaretleri hafife almayın: Kalp krizinin 10 sessiz belirtisi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:54

Kalp krizi, genellikle ani ve şiddetli bir olay olarak düşünülse de, birçok durumda vücut önceden uyarı sinyalleri gönderir. Ancak bu belirtiler, çoğu zaman hafif olduğu için göz ardı edilebilir. Kalp krizini erken fark etmek, hayat kurtarıcı olabilir. Peki, sağlığınız için hangi işaretleri hafife almamanız gerekiyor? İşte, kalp krizinin 10 sessiz belirtisi...

KALP KRİZİNİN 10 SESSİZ BELİRTİSİ

1. Göğüs ağrısı ve rahatsızlık:

Kalp krizinin en bilinen belirtisi göğüs ağrısıdır, ancak her zaman şiddetli olmayabilir. Bazı durumlarda, sadece hafif bir rahatsızlık veya basınç hissedilebilir. Bu ağrı veya rahatsızlık, genellikle göğsün ortasında veya sol tarafında ortaya çıkar ve kısa süreli olabilir. Eğer bu tür bir ağrı birkaç dakika içinde geçmiyorsa ve tekrar tekrar yaşanıyorsa, ciddiye alınmalıdır.

2. Kol ve omuz ağrısı:

Kalp krizi sırasında göğüs ağrısı sıklıkla sol kola yayılır. Ancak bazen ağrı sadece kol veya omuzda da hissedilebilir. Kol ağrısı genellikle hafif başlar ve giderek artabilir. Kadınlar ise bazen sağ kolda da bu ağrıyı yaşayabilir. Kol veya omuzdaki bu tür ağrılar, kalp krizinin habercisi olabilir.

3. Nefes darlığı:

Kalp krizine bağlı nefes darlığı, aniden ortaya çıkabilir ve kişi kendini nefes almakta zorlanırken bulabilir. Bu belirti, özellikle fiziksel bir aktivite olmadan meydana geldiğinde daha dikkat çekici olmalıdır. Nefes darlığı, kalbin yeterince oksijen alamadığının bir işaretidir ve acil tıbbi yardım gerektirir.

4. Soğuk terleme:

Kalp krizi sırasında vücut, özellikle soğuk terleme yoluyla tepki verebilir. Yoğun bir stres veya kaygı durumu olmadan ortaya çıkan ani ve yoğun terleme, kalp krizinin belirtileri arasında yer alır. Bu tür bir terleme, genellikle göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi diğer belirtilerle birlikte görülür.

5. Baş dönmesi ve bayılma:

Kalp krizi sırasında kalp yeterince kan pompalayamazsa, beyne giden oksijen azalır ve bu da baş dönmesine neden olabilir. Kişi ani bir baş dönmesi yaşayabilir ve hatta bayılabilir. Baş dönmesi, özellikle göğüs rahatsızlığı veya nefes darlığı ile birlikte ortaya çıkıyorsa, derhal bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.

6. Çene veya boyun ağrısı:

Kalp krizinin daha az bilinen belirtilerinden biri de çene veya boyun bölgesinde hissedilen ağrıdır. Bu ağrı, genellikle göğüs ağrısıyla bağlantılıdır ve çoğunlukla kadınlarda daha yaygın görülür. Boyun veya çene bölgesinde açıklanamayan ağrı veya rahatsızlık, kalp krizinin habercisi olabilir.

7. Mide bulantısı ve hazımsızlık:

Kalp krizi sırasında mide bulantısı, kusma veya hazımsızlık hissi de yaşanabilir. Bu belirti, mide problemleriyle karıştırılabilir ve bu nedenle göz ardı edilebilir. Ancak kalp krizi geçiren bazı insanlar, mide problemleri yaşadıklarını düşünürken aslında kalplerinde ciddi bir sorun olduğunu fark edemeyebilirler.

8. Sırt ağrısı:

Sırt ağrısı, kalp krizi belirtileri arasında nadir görülen ancak önemli bir belirtidir. Genellikle göğüs ağrısıyla birlikte görülür ve omuzlar arasında veya sırtta derin bir ağrı olarak hissedilebilir. Kadınlar özellikle sırt ağrısını kalp krizi belirtisi olarak deneyimleyebilirler.

9. Yorgunluk ve halsizlik:

Kalp krizi geçiren birçok insan, birkaç gün veya hafta boyunca aşırı yorgunluk hissedebilir. Bu yorgunluk, özellikle kadınlarda sıkça rastlanan bir belirtidir. Günlük aktiviteler sırasında bile aşırı halsizlik hissetmek, kalbin yeterince verimli çalışmadığının bir işareti olabilir ve göz ardı edilmemelidir.

10. Anksiyete ve endişe:

Kalp krizinden hemen önce birçok insan yoğun bir kaygı veya ölüm korkusu yaşayabilir. Bu durum, kalbin düzgün çalışmaması nedeniyle beynin stres altında olmasından kaynaklanır. Aniden ortaya çıkan yoğun kaygı hissi, kalp krizi riskine işaret edebilir.