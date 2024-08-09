Sağlıklı alternatif olarak tanıtıldı: Kalp krizine neden oluyor! Damar sağlığını tehdit ediyor!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:22

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:22

Bilim insanları, yaygın kullanılan bir şeker yerine geçen maddenin, beklenmedik sağlık riskleri taşıyabileceğini belirledi. Eritritol adı verilen bu yapay tatlandırıcı, kanımızdaki trombositleri daha aktif hale getirerek kan pıhtılaşmasını ve dolayısıyla kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarını daha yaygın hale getirebilir.

ERİTRİTOL KAN PIHTILAŞMASINA NEDEN OLUYOR

Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, Cleveland Clinic'ten araştırmacılar eritritolün, özellikle kan pıhtılaşması üzerinde doğrudan etkileyici olduğunu keşfettiler. Eritritol tüketimi sonrasında sağlıklı bireylerde kan eritritol seviyeleri bin kat artış gösterirken, bu durumun kan pıhtısı oluşumunu ciddi şekilde artırdığı gözlendi.

UZUN VADEDE ZARARLI OLABİLİR

Araştırmacılar, eritritol ve benzeri şeker alkollerinin uzun vadeli sağlık etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından GRAS (Genel Olarak Güvenli Kabul Edilen) olarak sınıflandırılan eritritol, bu yeni bulgular ışığında tekrar değerlendirilmesi gereken bir katkı maddesi olabilir.

Bu araştırma, eritritol ve benzeri yapay tatlandırıcıların kardiyovasküler güvenliğini değerlendirmek için daha fazla uzun vadeli klinik çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor. Araştırmacılar, özellikle yüksek kardiyovasküler risk taşıyan bireylerin bu tür tatlandırıcıları tüketirken dikkatli olmalarını önerdi. Eritritolün, kan pıhtılaşma mekanizmalarını etkileyerek kalp krizi ve felç riskini artırabileceği sonucuna varıldı. Bu bulgular, eritritolün gıda katkı maddesi olarak güvenli sınıflandırmasının yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir.