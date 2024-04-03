Sağlıklı saçlar için saç kestirme sıklığını uzmanlar açıkladı... Sağlıklı saçlar için can alıcı nokta!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:47

Güncelleme: 03.04.2024 - 16:47

Çoğunlukla saç kestirme işlemi zaman alması ve masraflı oluşu nedeniyle sevilmez. Son raddeye kadar dayanıp bir nokta kesim işlemini gerçekleştirmek zorunda kalırız. Bir yandan da uzmanlar saç kesimi sıklığının sağlıklı saçlar için önemli adım olduğunu söyler. Peki bu süre ne kadar olmalı? Uzmanlar açıkladı...

Saçınızı düzenli olarak kestirmek, saç sağlığınızı korumak ve uzun süre sağlıklı tutmak için önemlidir. Ancak, ne sıklıkta kestirilmesi gerektiği konusu kişiden kişiye değişir.

Saç kesiminin periyodu, saçınızın tipi, şekli ve bakımıyla ilgilidir. İşlem görmemiş saçlar için her 12 haftada bir kesim yeterli olabilirken, sık sık ısıyla şekillendirilen veya kimyasal işlemlere maruz kalan saçlar için bu periyot daha kısa olabilir.

Saç dokusu da periyodu etkiler. İnce telli saçlar kırılmaya daha yatkın olabilirken, kıvırcık saçlar daha kuru olma eğilimindedir.

Bu kadar çok değişken varken, bir kişi altın numarasını nasıl bulabilir?

Saçınızı kestirmenin zamanı geldiğinde, saçınızın şekil alıp almadığını ve kırılma belirtileri olup olmadığını değerlendirmelisiniz. Saçınızı kestirdiğinizde, bu geri dönüş süresi sizin referans noktanız olacaktır.

Saçınızı düzenli olarak kestirerek, kırık uçları ortadan kaldırabilir ve saçınızın sağlığını koruyabilirsiniz.