Saç dökülmesinin normal olmadığını gösteren 7 işaret: Saçlarınız, sağlığınızla ilgili tüyolar veriyor olabilir...

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:32

Güncelleme: 25.03.2024 - 16:32

Saç dökülmesi, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları gibi yaygın nedenler saç dökülmesine yol açabilir. Ancak, uzun süreli ve belirgin saç dökülmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. olabilir. Peki, saçlarınızın, sağlığınızla ilgili verdiği tüyolar nelerdir? İşte saç dökülmesinin normal olmadığını gösteren 7 işaret...

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur ve yetişkinlerde günlük yıkama ve tarama sırasında ortalama 100-150 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Saç dökülmesi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir, bunlar arasında hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalma, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişim bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saç derisi hastalıkları yer alır. Sağlıklı bir bireyde saç dökülmeleri genellikle 2 aya kadar sürebilir. Ancak, yılda üç kez tekrarlanan saç dökülmesi süresinin 2 ayı aşması, bazı ciddi hastalıkların habercisi olabilir ve uzman yardımı gerektirebilir. Saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörlerden 3-4 ay sonra başlar ve bu faktörlerin tedavi edilmesinden sonra 6-12 ay içinde normale dönebilir.

Saçın ömrü kabaca üç aşamada incelenir: büyüme, dinlenme ve dökülme. Büyüme evresi en uzun süreli evredir ve saç bu evrede ayda yaklaşık 1 cm uzar. Bu evreyi takiben saç, birkaç hafta süren dinlenme evresine girer. Yaklaşık 2-3 hafta süren bu evreden sonra saç dökülme evresine geçer. Dökülme evresine giren saç, folikül bağlantısını kaybeder ve 2-4 ay içinde dökülür. Bu süre, saça yapılan tarama, fırçalama, yıkama gibi işlemlerle kısaltılabilir ancak uzatılamaz. Dökülen saçın yerine, saç folikülünden yeni saç üretilir.

Bu döngü bir ömür boyu devam eder ve saçın dış görünüşünden hangi evrede olduğu anlaşılamaz. Herhangi bir zamanda saçın %85-90'u büyüme evresinde, %1-2'si dinlenme evresinde, %10-15'i ise dökülme evresindedir. Banyo yapılmayan günlerde "günde 100" saç teline kadar dökülmenin normal kabul edilmesi, saçın fizyolojisi gereği doğrudur. Bu evrelerin bilinmesi, saç dökülmelerinin tedavi sürecinin uzunluğunun anlaşılması açısından önemlidir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Her saç telinin bir yaşam döngüsü vardır. Her saç telinin 4-6 yıl arasında yaşadığı bir büyüme süreci vardır; ardından dinlenir ve son olarak dökülür. Saçların bu doğal döngüsü sonucunda günde 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Ancak, bu miktarın üzerinde saç dökülmesi, banyo sırasında ele gelen saç miktarının artması veya yıkanıp kurutulmuş saçı çektiğimizde elimize 3-5 adet saç telinin gelmesi durumunda ciddiye alınmalıdır. Saç dökülmesinin pek çok farklı nedeni olabilir. Önemli olan, bu nedenin tespit edilmesi ve uygun tedavinin uygulanmasıdır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NORMAL OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

1. Saçınızı çekin:

Saçınızın normalden fazla döküldüğünden şüpheleniyorsanız, parmaklarınızı saçınıza dolayın (avucunuzda en az 50-60 tel olduğundan emin olun) ve çekin. Elinizde 3 telden fazla saç kalmıyorsa endişelenmenize gerek yok.

2. Duş giderinize dikkat edin:

Duş alırken bir miktar saçınızın dökülmesi normaldir. Saçınızı taradıktan sonra bu miktarın artması da sizi korkutmasın. Ancak duş aldığınızda saçınızın aşırı derecede döküldüğünü fark ediyorsanız bu bir soruna işaret ediyor olabilir.

3. Dökülen telleri sayın:

Saçınızın normalde fazla dökülüp dökülmediğini anlamanın bir başka yolu da kaç tel döküldüğünü saymaktır. Saçlarınızı yaklaşık 60 saniye boyunca tarayın ve kaç tel döküldüğüne bakın. 10 tele kadar dökülmesi normaldir ve endişelenmemeniz gerektiğini gösterir.

4. Saçınızın gürlüğüne bakın:

Saçınızın gürlüğünün azaldığını düşünüyorsanız bunu anlamanın en iyi yolu saçınızı at kuyruğu yapmaktır. Eğer saçınızın gürlüğünde büyük bir değişiklik fark ediyorsanız bir doktora görünmeniz gerekebilir.

5. Saç derinizi kontrol edin:

Saçınız normalden fazla dökülüyorsa, saç derinizde bazı bölgelerin kelleştiğini fark edebilirsiniz. Eğer saç derinizde küçük ama tamamen saç olmayan bölgeler varsa bu saçınızın dökülme potansiyelinin fazla olduğunun bir göstergesidir.

6. Saçınızı ayırdığınız yere dikkat edin:

Eğer saçlarınızı iki yana ya da ortadan ayırdığınızda saç deriniz kolaylıkla görünüyorsa bu da saçlarınızın olması gerekenden fazla döküldüğüne dair bir işarettir.

7. Yastığınıza bakın:

Özellikle pamuklu bir yastık kılıfınız varsa her gece 5-20 saç telinizin dökülmesi gayet normaldir. Pamuklu yastık kılıflarının saç nemini emdiği bilinir ve bu da saçınızın kurumasına, kolay dökülür hâle gelmesine neden olur. Ancak yastık kılıfınızda çok fazla saç teline rastlıyorsanız bu da aşırı saç dökülmesi yaşadığınız anlamına gelebilir.