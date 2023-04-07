Sağlıklı sanıyorduk. Hata yapmışız! Sebzeleri böyle temizlemekten vazgeçin!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 00:05

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 00:06

Doç. Dr. Seda Genç yapmış olduğu açıklamada sebze ve meyveleri doğru yıkamanın önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Seda Genç, ürünlerin, tarımsal verimliliği artırmak için kullanılan, kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarından arındırılması gerektiğini dile getirdi.

SEBZE VE MEYVELER ÇABUK BOZULUYORSA DİKKAT

Uzmanlar sağlığınız sebze ve meyve kullanmanızı sıklıkla belirtiyorlar. Sebze ve meyveler çok sağlıklı olsa da fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Artan sebze ve meyve fiyatları nedeniyle alınan gıdaların daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilmesi gerekiyor. Eğer sebze ve meyveleri yanlış saklıyorsanız çabuk bozulmalarına neden olabilirsiniz.

Meyve ve sebzelerin ilk günkü tazeliğini korunmalarını sağlamak oldukça zorlu olabilmekte. Taze meyve ve sebzelerin lezzeti yemeklere de beliriyor çoğu zaman. Her geçen gün gelen zamların meyve ve sebzelere de yansıması onların da fiyatlarının artmasına neden olmakta. Bu sebeple alınan meyve ve sebzeleri kısa sürede bozulmasını önlemek ve tazeliğini korumak için onları doğru şekilde saklamak ve yıkamak gerek.

Sebze ve meyveleri doğru temizleme yöntemi nasıldır?

*Sebze ve meyveleri yıkamadan önce yapmanız gereken ilk şey ellerinizi en az 20 saniye, sabun ve su ile yıkamaktır. Bu sayede elinizde bulunan mikroplardan önemli oranda arınabilirsiniz.

*Sebzeleri öncelikle bir kabın içerisinde, soğuk duru suda bekletebilirsiniz. Bu arada marul, lahana gibi ürünlerin üst ve zarar görmüş yapraklarını ayırmayı unutmamalısınız.

*Ardından temiz suyun altında tüm sebze ve meyveleri, hafifçe ovarak yıkamalısınız. Eğer patates, salatalık, elma gibi daha sert besinleri temizliyorsanız dilerseniz, sadece yıkama işlemi için kullandığınız bir fırçadan da yardım alabilirsiniz.

*Fırçalama işleminin ardından sebze-meyveleri bir kez daha duru sudan geçirebilirsiniz.

*Ardından yıkadığınız sebze ve meyveleri temiz ve kuru bir mutfak bezi ile kurulayabilirsiniz6.

*Üzerinde balmumu olduğunu düşündüğünüz ürünleri soyarak da tüketebilirsiniz.

SAĞLIKLI SANIYORDUK! ASLA YIKAMAYIN

*Bu arada patates, kavun, karpuz gibi sebze ve meyveleri de yıkamanız gerektiğini not düşelim. Çünkü bu meyveler yıkanmadıklarında, kabukta bulunan bakteriler bıçak nedeniyle iç kısımlara taşınabilir.

Buzdolabından uzak tutmanız gereken meyveler listesi;

Avokado

Muz

Çilek

Buzdolabından uzak tutmanız gereken sebzelerin listesi;

*Patates

*Soğan

*Sarımsak

Derleme: Cumhuriyet.com.tr